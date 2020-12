Zurück auf die Schulbank

Die Musikgruppe Rot Weiß von 1971 e. V. ist ja gar nicht so alt, aber in Lengede gleichermaßen Institution und Tradition. Der Musikunterricht in der Schule fruchtete bei mir, wie fast alles, nur bedingt. Ich fand ihn selten interessant! So wurden die Grundlagen nicht gelegt. Außer der Tonleiter auf der Blockflöte, um mich gerade noch auf ein „Ausreichend“ zu retten, und wilden, unaufgefordert dargebrachten Soli auf diversen Schlaginstrumenten – die unverständlicher Weise nicht mal eine Anerkennung ob ihrer Kreativität fanden – brachte ich leider nichts zustande. Vielleicht sollte ich auch mal zur Musikschule gehen...

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an arne.grohmann@bzv.de