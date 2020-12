Ein ehrlicher Finder

Wo tragen Sie Ihr Smartphone mit sich? Auch in einer Hosentaschen hinten? Passen Sie auf – da kann es schnell herausfallen.

Smartphones – sie halten alle Kontakte „am Mann“, schnell griffbereit. Es sei denn, das mobile Wundergerät fällt unbemerkt aus der (Hosen)-Tasche. So passiert ist es einem Schulbusfahrer aus Neubrück. Verständliche Panik bei der Rückkehr nach Hause: Alle Kontakte weg! Da geht es nicht nur um materielle Werte, sondern um eine Menge Organisation. Wo suchen? Die Bäckerei in Duttenstedt war ein Halt auf dem Nachhauseweg nach Feierabend. Ob es dort jemand gefunden und abgegeben hat? Noch während der Mann mit seiner Frau überlegt, steht ein ein freundlicher junger Mann neben dem Ehepaar und zückt das verlorene Telefon: In der Handy-Tasche steckten auch Visitenkarten. Alles wieder gut – danke eines grundehrlichen Finders!

