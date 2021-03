Singen ist in Corona-Zeiten ja leider tabu. Aber gedanklich mit summen, das sollte erlaubt sein. Und so kommt mir bei einer Fahrt durch den Peiner Nordkreis das Kinderlied „Im Märzen der Bauer“ in den Sinn. „Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt. .. Er ackert, er egget, er pflüget und sät und regt seine Hände gar früh und noch spät. Den Rechen, den Spaten, den nimmt er zur Hand und ebnet die Äcker und Wiesen im Land…“ Rösslein und Spaten wurden zwar längst maschinell ersetzt. Aber sonst passt es noch: Die ersten Kartoffeln liegen unter Folie – und die Spargelbeete aufgepflügt. Dauert aber noch bis zur ersten Ernte!

