Faule Eier in der Sportberichterstattung

Als früherer Sportredakteur bin ich phrasengepeinigt. So tauchten damals immer noch regelmäßig der „fulminante Weitschuss“ oder der „kongeniale Partner“ in der Berichterstattung auf. Und gerade rund um die Osterfeiertage, an denen regelmäßig viele im Winter ausgefallene Spiele nachgeholt wurden, hagelte es geradezu „Ostereier“, die irgendeinem armen Torwart „ins Nest“ gelegt wurden angeblich. Bei besonders bescheuerten Gegentoren waren auch die „faulen“ dabei nicht zu vermeiden offensichtlich. So ging es Jahr für Jahr, Saison auf Saison. Vorberichte und Nachberichte, es ging nicht anders – bis ich als junger eifriger Redakteur genau das durchbrechen wollte, und bei der festgefahrenen Lokalsport-Berichterstattung das „Ei des Kolumbus“ legte. Personalisierte Hintergrundartikel sollten besonders die sonst übliche Vorberichterstattung („Gegen wen spielt ihr? Was kann der Gegner gut? Verletzte? Taktik? Aussichten?“) ersetzen. Es dauerte nicht lange, da wurde mir in Rückmeldungen von Lesern deutlich gemacht, dass ich mir auf diese Änderung ein Ei pellen könne. Einige hätten selbige wohl gerne nach mir geworfen damals (und heute?)...

