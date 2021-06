Kein Schnattern, dafür Schätze

Es ist weg. Von heute auf morgen hatte es sich ausgeschnattert vor der Terrassentür. Das Entenpaar und dessen befreundeter Erpel sind unbekannt verzogen. Was folgte, war ein Personalwechsel in unserem Garten. Ein Eichhörnchen hat ihn für sich entdeckt, in erster Linie als Lagerraum. Immer wieder ist zu beobachten, dass es Schätze anschleppt, sie zum Beispiel in einem Kräutertopf vergräbt oder mal schlicht in einen leeren Eimer packt. Vom Schnatterplatz zur Speisekammer...

