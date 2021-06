Arrest im Spritzenhaus

Alte Häuser und Häuschen. Mir gefällt es, wenn sie nicht platt gemacht, sondern bewahrt werden. Wie zum Beispiel das alte Spritzenhaus am Wendezeller Ring in Wendeburg. Was hat die „alte Hütte“ schon alles erlebt, ehe sie Lagerraum wurde! 1890 wurde das Spritzenhaus gebaut. Später wurde ein Schuppen angebaut, um den Leichenwagen unterzustellen. Wieder einige Jahre später wurde ein Dach aufgesattelt, die Feuerwehr nutzte den Raum fortan. Um die Kriegszeit herum soll das Spritzenhaus sogar Arrestzelle gewesen sein – aber keine sehr sichere. Man erzählt sich, dass ein zur Ausnüchterung „Inhaftierter“ durch den Schlauchturm hinausgeklettert ist. Vermutlich war der Mann da schon wieder nüchtern...

