Der Blick von oder nach oben

Die hohen Termine im Lokaljournalismus sind mir immer die liebsten...! Mit einem Kranführer in 60 Meter Höhe per Funk sprechen und erfahren, dass es sich für ihn nicht lohnt, zur Mittagspause hinabzusteigen. Auf einem schwankenden Hubwagen in mehr als 60 Meter dabei sein, wenn die Krönung einer Kirchturmspitze erneuert wird (mit unserer Zeitung drin und dem Zusatz: „Das, was Sie hier in den Händen halten, nannte man damals Papier.“). Oder wie zuletzt mit der Drehleiter der Feuerwehr am Nest der Jungstörche bei Woltwiesche (siehe dritte Lokalseite). Einfach immer wieder großartig, bei so etwas als Journalist dabei sein zu dürfen!

