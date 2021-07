Gespannt wie ein Flitzebogen

Das erste „Schweizer Messer“, als Feriengeschenk beim Skifahren in Zermatt, war ein Erlebnis! Ich konnte es kaum erwarten, aus den Osterferien in den Bergen in den heimischen Frühling zurückzukommen und in unserem Hauswald damit einen „Flitzebogen“ zu bauen. Ok, nur um die Säge zu testen, einen frischen Zweig absägen – das gebe ich heute an Nachfolgegenerationen so nicht mehr weiter. Aber das Holz zu biegen, oben die Kerbe für die aus simpler Schnur bestehende Sehne reinzusägen, das möchte ich gerne mal wieder machen. Dann den Knoten der Schnur in die Kerbe auf der anderen Seite, ein paar Wicklungen. Pfeile geschnitzt und ggf. im Feuer gehärtet. Los ging’s mit der Jagd auf Tiere, geschnitten aus Folien, die damals noch viel im Wald herumlagen.

