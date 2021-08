Die Tricks der Peiner

Wenn der Peiner mit einem Problem konfrontiert ist, löst er es, pfiffig wie er ist, ganz einfach mit seinem „Trick 17“. Aber warum 17? Welche Tricks sind die Nummern 1 bis 16, und wie viele hat der gemeine Peiner so auf Lager? Die Schweizer hingegen lösen kniffelige Fälle mit Trick 77. Und bei den Finnen ist es Trick 3. Nur nicht die Variante „Trick 17 mit Selbstüberlistung“ anwenden – dann ist der vermeintlich clevere Lösungsansatz schon gescheitert. Die Redewendung geht vermutlich auf das englische Kartenspiel „Whist“ zurück. In dem Spiel heißt ein Stich „Trick“, und die höchstmögliche Stichzahl ist die 17. Ach, hätten wir doch eine ganz große Trickkiste – mit einem Griff für jedes Problem die richtige Lösung zur Hand. Aber es soll ja die Zeit kommen, in der auch das Wünschen wieder hilft. Das behaupten zumindest „Die Toten Hosen“ in einem ihrer Songs.

