Vom Drittel zur Hälfte zum Start

Können Sie sich daran auch entsinnen? Zu Beginn der Sommerferien hatte ich dieses Gefühl, dass sechs Wochen ja fast endlos vor einem liegen. Nach

14 Tagen durchzog die Drittelrechnung das Hirn. Zwei Drittel lagen noch vor einem. Also klares Plus auf der Haben-Seite. Mit der Endlichkeit der sommerlichen Freizeit konfrontiert fühlte ich mit nach drei Wochen. Ist die eine Hälfte weg, wird es mit der anderen wohl auch so kommen. Nach vier Wochen ging es dann zurück zum Drittel. Mit dem sicheren Gefühl, immer ja eines nun noch zu haben. Und am ersten Schultag war sie dann doch da, die Freude aufs Wiedersehen und hier und da auch auf spannenden Stoff. Allen Startern sei das für heute gewünscht.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Nbjmfo Tjf bo=tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;ibot.ejfusjdi/tboeibhfoAgvolfnfejfo/ef#?ibot.ejfusjdi/tboeibhfoAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de