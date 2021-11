Würfel für die Kneipe gefallen

Zu einer echten Kneipe gehören Würfelspiele wie mäßige Luft für mich dazu. Und sogar die Kirche kommt nicht ohne Würfel aus (siehe Artikel links). Dabei macht Gott das doch eigentlich nicht… Wie auch immer, sie hat sich etwas dabei gedacht und es kam ja auch offensichtlich ganz gut an bei den Gottesdienstbesuchern. Das Thema Rauchen in den Kneipen will ich hier gar nicht anfassen, das Fass nicht noch einmal aufmachen. Aber gewisse Dinge sollten nicht verloren gehen in einer echten Kneipe. Ein gutes Kennzeichen für mich: Jeder kommt hin, jeder kommt rein. Egal, ob mit Anzug aus dem Büro oder im heimischen Sofaschick. Natürlich muss und darf es auch andere Angebote mit bewusst ausgewählten Theken- oder Klamottenlinien geben, aber nicht in einer echten Kneipe, bitte! Leider verschwinden die zunehmend, was viele bedauern – auch die, die selbst zuletzt nicht mal mehr ihre „umme Ecke“ regelmäßig frequentierten. Also, wenn es noch eine gibt, geht hin! Corona-Regeln nicht vergessen dabei!!!

