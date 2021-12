Sitz und Platz im Darm

Eigentlich wissen wir doch, was gut und was nicht gut für uns ist. Nur in der Praxis will es einfach nicht funktionieren.

Lieber innerer Schweinehund! Eigentlich müsste ich dich aufessen, aber das passt nicht zu meinem Ganzjahresvorsatz, mich gesünder zu ernähren. So bist Du weiter da, derzeit gefühlt unüberwindbar. Aber wenn ich mal weniger Stress habe, kümmere ich mich um dich und bringe dir Manieren bei. Bis dahin darfst und wirst Du leider bräsig und breit – wie der Herr so’s Gescherr – einfach auf der faulen Haut liegen. Wenn die Druckphase vorbei ist, mache ich bestimmt auch Yoga, dann habe ich ja die Ruhe dafür. So viel zur Theorie… Warum die in der Praxis immer wieder nicht funktioniert, ist das große Mysterium, der gordische Knoten, der zu durchschlagen ist, bevor sich der Darm verknotet. Denn spätestens dann wird es ernst, ist es eigentlich schon viel zu spät. Aber natürlich wissen wir das alles eigentlich schon. Dennoch, lieber innerer Schweinehund, zieh dich warm am! Es kommt was auf dich zu. Denn eines kann ich dir todsicher versprechen: Bevor ich es mache, machst Du Platz!

