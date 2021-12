Ohne Böller kein Knaller

Ich bin gegen Hamsterkäufe und besonders gegen Einkäufe an Tagen, an denen „alle“ noch mal einkaufen gehen… Aber diesmal, fürchte ich, habe ich es versaubeutelt und muss auf den letzten Drücker doch noch los. Das Silvestermenü richtet sich also in erster Linie danach, was es noch „ohne Vorbestellung?!“ gibt in den Regalen und an den Fleisch- und Käsetheken. Und es richtet sich natürlich danach, „was die Kinder mögen“. Denn alles andere an vermeintlicher Kochkunst ist verschenkte Magenmüh. Der Nachtisch wird auch kein Knaller sein. Das Böllerverbot muss gar nicht als Ausrede herhalten. „Eis geht immer!“ Dafür gibt es sogar extra Mägen in unseren Körpern. Das sind ziemlich viele Einschränkungen und Vorgaben, die nicht gerade etwas Opulentes auf die Liste der kulinarischen Erwartungen setzt. Das könnte Kritik und ein Ausschlussverfahren zur Folge haben. Am Ende bleibt dann nur noch eins: Dinner for one...

