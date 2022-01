Ausgerechnet Klein Ilsede

Was auch immer die Prominenz in diesen Vorort ziehen mag, die „Musik“ spielt bekanntlich in der Hauptstadt – und die der Gemeinde ist Groß Ilsede.

Ja, unser Klein Ilsede will groß rauskommen – und sich zum Promi-Ort entwickeln. Der „TV-Bösewicht“ Ulli Kinalzik, der aber beim Theater gerne seine ganz andere Seite zeigt, wohnt seit Jahren dort. Genauso der frühere Peiner Bürgermeister Michael Kessler – nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Komiker. Nun schickt sich Miriam Riedel-Kielhorn aus Klein Ilsede an, für die SPD in den Landtag zu gehen – sind Landtagsabgeordnete eigentlich prominent? Egal. Was auch immer die Prominenz in diesen Vorort ziehen mag, die „Musik“ spielt bekanntlich in der Hauptstadt – und die der Gemeinde ist Groß Ilsede: Caren Miosga – oder war es „Frau Slomka“? – ist hier aufgewachsen, hat jedoch Groß Ilsede längst verlassen. Nach Klein Ilsede ist sie aber nicht gezogen.

