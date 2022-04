Ein besonderer „Schwachsinn“

Bekanntlich haben Medaillen immer zwei Seiten. Diesmal geht es um die Rationierung beim Einkauf von Mehl (Weizenmehl!) und Speiseöl – knappe Waren aufgrund des Kriegs in der Ukraine, so ist immer wieder zu hören. Die Supermärkte setzen beim Verkauf dieser Lebensmittel auf Begrenzung – in dem einen darf jeder Kunde ein Paket/eine Flasche kaufen, anderswo sind es zwei. Nun beklagt sich ein Vechelder über die Einschränkung, diesen „Schwachsinn“ und kritisiert dafür die Supermärkte. Dabei ist doch davon auszugehen, dass jede Handelskette darauf bedacht ist, möglichst viel zu verkaufen: Demnach müsste es gute Gründe für diese Rationierung geben! „Schwachsinn“ ist aus meiner Sicht also nicht das Vorgehen der Supermärkte, sondern das der Kunden, die zum „Hamster“ werden – es sind die „Hamsterkäufe“, die „schwachsinnig“ sind und zur Rationierung führen.

