Einkaufswagen – wohin damit?

Selbst ist der Mann, also habe ich den Einkaufswagen zurück in sein Zuhause – zum Markt – gebracht. Bis der nächste bei mir vor der Tür steht...

Nein, ein Pferd hat nicht auf meinem Flur gestanden – das hätte auch noch gefehlt. Doch ein Einkaufswagen aus einem Supermarkt in meinem Heimatort hat sich plötzlich auf meinem Grundstück, auf meinem Rasen geräkelt – und das hat mir auch gereicht. Was soll ich mit diesem Gerät anfangen? Klar ist nur: Es muss schleunigst weg, sonst denken die Leute noch, ich hätte den Einkaufswagen gemopst! Unnötig zu betonen: Irgendein Scherzkeks hat den Wagen – sie werden ja neuerdings oft gar nicht mehr angekettet – bei mir „entsorgt“. Der oder die Täter sind unerkannt geflüchtet und werden (wohl) auch für immer unerkannt bleiben. Was ist zu tun? Den Anruf beim Supermarkt – verbunden mit der Bitte, doch bitte den Einkaufswagen bei mir abzuholen – habe ich mir erspart. Selbst ist der Mann, also habe ich ihn zurück in sein Zuhause – zum Markt – gebracht. Bis der nächste Einkaufswagen bei mir vor der Tür steht...

