Kein Glück bei Gluckgluck

Hexen, oder die, die es sein sollten, hatten es früher nicht leicht. Es war also nicht wirklich alles besser… Beeindruckend finster finde ich den damals angewandten Hexen-Test: Schmeiß eine Frau gefesselt ins Wasser – wenn sie untergeht, ist bzw. eher war sie keine Hexe. Na, denn… Gut zu wissen! Die Systematik dieser wissenschaftlichen Untersuchung wurde für einige dieser armen Frauen leider zu spät hinterfragt. Menschenversuche, beispielsweise mit russischen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg – wann erfriert man in eiskaltem Wasser? – gab es noch viel später in noch finsteren Zeiten. Es ist immer wieder erschreckend, was Menschen anderen Menschen antun...

