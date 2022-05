Feine Finger für den Heli

Meine erste Drohne war ein Kleiner Zimmer-Hubschrauber (Chinook). Extrem schwer zu fliegen und auszutarieren! Zu Beginn war es eigentlich nur ein Pingpong zwischen Decke und Boden. Nichts mit sicherem Schweben auf der Stelle, eigentlich musste man ständig etwas an der Fernbedienung machen, um den Kleinen sicher in der Luft zu halten. Später kamen zart die ersten Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen in der Luft dazu, schließlich die Kurven. Irgendwann hatte ich es echt raus, ließ den Heli sicher, teilweise ohne Sichtkontakt, durch meine Zimmer und hinter den Katzen her sausen. Und dann war der interne Akku hin. Die taugten damals einfach noch nicht viel. Mein Nachfolgemodell, mit vier Rotoren und eher in Ufo-Form, war mir schnell zu langweilig. Das liegt jetzt in der Männer-Spielecke rum.

