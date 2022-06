Eiskalt aber entspannt

Unsere alte Ölheizung ist mehr als in die Jahre gekommen. Dass sie, auch wegen diverser angeschlagener Thermostate an den Heizkörpern, nicht mehr so richtig heizt, ist zu dieser Jahreszeit zu verkraften. Nun fiel aber mal wieder für mehrere Wochen das Warmwasser aus. Problem: Obwohl noch Öl in den Tanks war, reicht es nicht mehr zum Ansaugen. Folge: Frische am Morgen. Als Hockeyspieler, der in x alten Clubhäusern regelmäßig zu spät dran war und kein Warmwasser mehr unter der Dusche bekam, komme ich mit dem Kälteschock am Morgen einigermaßen klar. Der Trick dabei, der erstaunlich gut funktioniert: Man darf nicht gegenspannen und alles zusammenziehen! Dann fühlt es sich gar nicht mehr so kalt an. Dennoch brauche ich die unfreiwillige Kneippkur keineswegs jeden Tag.

