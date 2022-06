Zensus – ist doch harmlos, oder?

Rund zehn Minuten, so die Ansage in dem Schreiben, dauert die Beantwortung der Fragen, und das hat bei mir auch so in etwa hingehauen.

Nun hat es mich auch erwischt: Der Zensus hat zugeschlagen – auch bei mir. Zwar gehöre ich nicht zu den „Auserwählten“, die bei der – ich nenne es mal großen Befragung – dabei ist. Aber Hauseigentümer müssen auch Auskunft geben -- was ich pflichtbewusst online getan habe. Rund zehn Minuten, so die Ansage in dem Schreiben, dauert die Beantwortung der Fragen, und das hat bei mir auch so in etwa hingehauen. Alles – aus meiner Sicht – „harmlose Dinge“, die sie wissen wollen. Und alles kein Vergleich zur Volkszählung im Jahr 1983, als es in Deutschland massenhaft Proteste gegeben hat, und im Jahr 1987, als in gewissen Kreisen ein Boykott angesagt war.

