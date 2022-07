Kurvenlage in Sophiental

Nein, so richtig geradeaus sind sie aus meiner Sicht nicht in Sophiental: Mehrere beachtliche Kurven weist die Ortsdurchfahrt alleine in diesem kleinen Dorf auf, und dann noch eine in Richtung Wendeburg.

Das scheint mir alles sehr vorausschauend und zukunftweisend angelegt zu sein in Sophiental: Jedenfalls dürften sich die Anwohner wohl kaum über Raser beschweren, denn – anders als anderswo, wo es schnurgerade Ortsdurchfahrten gibt – ist Gasgeben wegen der kurvigen Situation in dem Ort ja wohl kaum/gar nicht möglich (aber wer weiß?!). Zudem ist es ein Beitrag zum Klimaschutz, wenn die Leute nicht so rasen. Andererseits zwängen sich Lastwagen durch diese Kurven, wenn die Autobahn dicht.

