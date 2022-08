Blitzer und Supermarkt – darüber sprechen die Menschen

Diese Blitzer – sie können einen schon aufregen und sorgen entsprechend für Gesprächsstoff. Vergangenen Samstag an dieser Stelle ist es um eine Blitzerattacke in Bettmar gegangen – sie erinnern sich, die Sache mit Strohrundballen. Gestern am Freitag hat es mich zum Pressetermin beim nunmehr barrierefreien Bahnhof in Broistedt getrieben – und damit auch durch Klein Lafferde. Dort ist mir wieder ein Blitzeranhänger des Landkreises aufgefallen, der ganz offensichtlich die Autofahrer zwar im Ort, aber relativ kurz vor dem Ortsausgang Richtung Bundesstraße 1 erwischen sollte. Wohlgemerkt nahe dem Ortsausgang, und nicht – wie ich es sinnvoller und aus Verkehrssicherheitsgründen auch logischer fände – am Ortseingang. Zumal es in dem Bereich auch keine besonders schützenswerte Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten oder Seniorenheime gibt. Na ja, ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass der Kreis bei einer solchen Standortwahl auf sehr viel Akzeptanz in der Bevölkerung hoffen darf.

Ein Akzeptanzproblem wird Rewe mit seinem neuen Supermarkt in Vechelde hingegen nicht bekommen. Jedenfalls nach dem, was so zu hören ist, scheinen die Leute ziemlich begeistert zu sein von dem neuen Ambiente. Da könnte es eher ein „Problem“ ganz anderer Art geben: eine Neid-Debatte, wie sie bekanntlich in Deutschland zum guten Stil gehört. Denn „meinen“ Supermarkt in Groß Ilsede hat Rewe eben nicht mal schnell neu gebaut, sondern im Gebäude – quasi in der „Hülle“ – wenn auch gründlich saniert. Was in Vechelde möglich ist, ist in Groß Ilsede offenbar nicht möglich gewesen. Aber bitte kein Neid!

