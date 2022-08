Heute ist Donnerstag – endlich, wieder Schule! Meine Schulzeit ist in grauer Vorzeit gewesen, liegt also schon eine ganze Zeit zurück. Doch ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sehr ich mich nach den langen – verdammt langen – Sommerferien nach der Schule gesehnt habe: nach den Klassenkameraden, teilweise sogar nach Lehrern. Also: Viel Spaß alle miteinander.

