Felicitas Rauch, die bei der Fußball-Europameisterschaft der Damen in fünf Spielen zum Einsatz gekommen ist, hat einst in Dungelbeck gewohnt.

Wir sind Vize-Europameister! Na klar, natürlich nicht wir alle – aber wir im Kreis Peine.

Denn Felicitas Rauch, die bei der Fußball-Europameisterschaft der Damen in fünf Spielen zum Einsatz gekommen ist, hat einst in Dungelbeck gewohnt, hat dort beim TSV von 1999 bis 2002 Fußball gespielt und danach bis 2010 beim VfB Peine – und zwar durchgehend in Jungenmannschaften, wie bei Wikipedia nachzulesen ist. Am Samstag hat die 26-Jährige wieder zugeschlagen – hat im Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft das 1:0, von dem immer behauptet wird, dass es besonders wichtig sei, für Deutschland in der Türkei erzielt.

Auch klar: Inzwischen hat Felicitas Rauch den Landkreis Peine längst verlassen. Nach dem 1. FFC Potsdam spielt sie aber immerhin wieder in unserer Region – beim Deutschen Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg.

