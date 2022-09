Wolfgang Petry oder Jürgen Drews – auch egal?!

Dirk Maron sieht Wolfgang Petry ähnlich, also double er ihn. Wenn er Jürgen Drews ähnliche sähe, wäre er es geworden – eine pragmatische Sicht.

Party pur mit DJ Robin beim MSC in Wendeburg: Im Prinzip ist alles so verlaufen, wie es zu erwarten gewesen ist – bis auf vielleicht der Umstand, dass der Ballermann-Star im Interview einen angenehmen, keineswegs abgehobenen Eindruck vermittelt. Für die Überraschung sorgt für mich aber Dirk Maron: Er sehe Wolfgang Petry sehr ähnlich, also double er ihn. Wenn er Jürgen Drews ähnliche sähe, wäre er es geworden – eine pragmatische Sicht.

