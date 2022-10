Schrumpfende Garagen

Ja, wir Bundesbürger und unsere fahrbaren Untersätze – es heißt ja immer: Die Deutschen lieben ihre Autos. Also putzen sie ihre „Gefährten“ nicht nur regelmäßig von innen und außen. Nein, sie wollen sie ganz gerne auch im Trockenen stehen haben – also in der Garage oder zumindest unterm Carport.

Eigentlich ist das so, denn in meiner Umgebung mache ich ganz eigentümliche – ja gegensätzliche – Beobachtungen. Denn immer häufiger stellen meine Nachbarn ihre „Lieblinge“ nicht in die Garage – sondern davor, auch bei Wind und Wetter. Wie lieblos!

Aber warum nur? Die Antwort ist klar: Die Garagen werden im Laufe der Zeit immer kleiner. Sie stammen hier bei mir aus den 1960er-Jahren, und in diesen mehr als 50 Jahren dürfen auch Garagen ruhig mal schrumpfen. Oder ist es doch anders? Könnte natürlich auch sein, dass die Autos immer größer werden und schlichtweg nicht mehr in die Garage passen. Wie auch immer: Dem Autoliebhaber muss doch das Herz bluten.

