Russisch Ei – ist von gestern

Sie kennen das: unten Eier in Aspik, darüber eine Lage Fleischsalat – „Russisch-Ei“, nennt der Hersteller das. Oder besser: Nannte er das so? Denn im Supermarkt habe ich eine Überraschung erlebt, denn: Das, was bislang „Russisch Ei“ gewesen ist – so kann man es sogar noch bei „Mister Google“ im Internet entdecken –, heißt jetzt ziemlich lapidar: „Ei in Aspik“. Wissen tue ich es nicht aber ich ahne: Ist das Wort „russisch“ inzwischen verpönt, quasi ein Verstoß gegen die guten Sitten? So ähnlich wie die berühmte „Zigeunersoße“ und der „Mohrenkopf“/„Negerkuss“? Was kommt wohl als Nächstes dran?

