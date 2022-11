Ein Anruf – nein: gleich mehrere Anrufe aus Dortmund, aber ich bin nicht rangegangen. Wo liegt Dortmund?! Da kenne ich niemanden, außer vielleicht ein paar Borussen- Fußballer aus dem Fernsehen. Und dann sogar am Wochenende, diese Telefonanrufe – sehr aufdringlich. Schließlich rufe ich die gespeicherte Nummer doch zurück – und lande auf dem „Band“ des Markt-

und Meinungsforschungsinstituts Forsa. Also höre ich mir das an, dass ich auserwählt bin für eine Umfrage – na denn. Eine Möglichkeit, selbst etwas zu sagen, habe ich nicht. Aber immerhin: Weitere Anrufe sind seitdem ausgeblieben – endlich Ruhe.

