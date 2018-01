Lengedes zweites, großes Grubenunglück

Der Trauerzug vor der evangelischen Kirche in Lengede am 30. Januar 1968. Quelle: Archiv/Salzgitter AG

Blick in die zerstörte Frühstücksbude im Baufeld Osten 214. Das Foto entstand am 26. Januar 1968 und wurde von der Lengeder Werksleitung für die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen aufgenommen. Quelle: Niedersächsisches Landesarchiv Hannover/Zweigstelle Bergarchiv Clausthal-Zellerfeld

Das „Wunder von Lengede“ im Jahr 1963 ist, trotz des Todes von 29 Bergleuten, wegen der spektakulären Rettungsaktion weltweit bekannt. Doch knapp viereinhalb Jahre später starben zwölf Kumpel bei einem Explosionsunglück in der Lengeder Grube. Am Freitag gibt es eine Gedenkveranstaltung der Gemeinde, die ist nicht unumstritten.

Ähnlich wie beim berühmten 63er-Unglück, als ein eingebrochener Klärteich die Grube flutete und die Kumpel, die gerettet werden konnten, mehrere Tage im Berg einschloss, spielt auch bei der Explosion 1968 das Wasser eine entscheidende Rolle.

Johannes Fischer und Niklas Irlich berichten in ihrem Buch „Die Eisenerzgrube Lengede-Broistedt“ aus ihrer Sicht erstmals ausführlich von den damaligen Abläufen. Danach floss nach starken Niederschlägen und Tauwetter zu viel Wasser in die Grube, flutete unter anderem ein Lager für den Sprengstoff. Das sollte nach dem Abpumpen des Wassers geräumt werden. Man ging davon aus – womöglich eine falsche Einschätzung – dass der Sprengstoff und die gelagerten Zünder unbrauchbar geworden waren.

Die beiden Autoren stellen aber auch fest: „Die Ursache für das Unglück konnte nicht ermittelt werden und ist bis heute ein Rätsel.“ Fakt ist, dass drei Bergmänner, die das Sprengstofflager räumten, unmittelbar durch die aus unbekannten Gründen ausgelöste Explosion starben.

Die Druckwelle schoss mit rund 4000 Meter pro Sekunde durch das Bergwerk. Neun Kumpel saßen rund fünfzig Meter entfernt in einer Unterkunft beim Frühstück. Die Obduktion der Leichen ergab als Todesursache das Einatmen von giftigen nitrosen Gasen, massive Verbrennungen der Atemwege und Verletzungen der inneren Organe durch die Druckwelle.

Es steht auch fest, dass es gezielte Sprengungen geben sollte und ziemlich sicher auch gab. Dennoch ist nicht sicher, ob diese die Explosion des zwischenzeitlich bereits umgelagerten, vermeintlich durchnässten Sprengstoffs auslösten.

Wie beim 63er-Unglück reichten die Ermittlungen aus Sicht der Gerichtsbarkeit nicht aus, um sicher einen Schuldigen zu bestimmen. Ein Hauptverfahren vor dem Landesgericht Hildesheim wurde ebenfalls nicht eröffnet. Immerhin wurden wegen der unterirdischen Explosion danach die Bergverordnungen in Bezug auf das Lagern und Vernichten von Sprengstoff geändert und haben bis heute in Deutschland Gültigkeit.

Da sich das 68er-Unglück an diesem Freitag zum fünfzigsten Mal jährt, entschied sich Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener, diesmal auch offiziell Hinterbliebene der damals gestorbenen Bergleute zur Gedenkfeier einzuladen. In der, eher üblichen, Form kam das nicht bei allen an.

Eine Hinterbliebene aus Berlin, deren Vater damals mit 26 Jahren bei der Explosion starb, bezeichnet die Art der Einladung als taktlos. Das hätten ihr auch andere Nachkommen der damaligen Opfer bestätigt. „Ich habe 50 Jahre nichts gehört, man weiß fast nichts über das Unglück von 1968 und jetzt soll ich zu einer Gedenkfeier kommen und mir ‚Grußworte‘ anhören? Das war wie ein Überfall für mich. Ich lehne das ab, ich komme nicht“, sagte die Frau, die damals vier Jahre alt war, unserer Zeitung. Sie hätte sich eine frühere Kontaktaufnahme und die Möglichkeit zu ausführlichen Gesprächen gewünscht.

Maren Wegener teilte auf Nachfrage und im Mailverkehr mit der Hinterbliebenen mit, dass es ihr sehr leidtue, wenn die Einladung als unsensibel empfunden werde. Das 68er-Unglück spiele im jährlichen Gedenken der Gemeinde eine Rolle. Sowohl am Jahrestag des „Wunders“ (24. Oktober) als auch zu dem des Explosionsunglückes (26. Januar) lege die Verwaltung während einer Gedenkstunde Kränze an der Stelle für 1968 auf der Lengeder Gedenkstätte ab. Für sie sei es selbstverständlich, nach 50 Jahren die Hinterbliebenen einzuladen. Die meisten Angeschriebenen hätten zugesagt.

Die Agentur epd berichtet ebenfalls ausführlich über das Lengeder Explosionsunglück von 1968; unter anderem äußert sich Werner Cleve von der AG Bergbau der Ortsheimatpflege:

Als sich nur vier Jahre nach dem „Wunder von Lengede“ erneut ein Grubenunglück ereignet, sind die Bewohner des Ortes erschüttert. Außenstehenden ist die Sprengstoffexplosion weniger bekannt. Doch sie hat bis heute Folgen für den Bergbau.

Der Tag, an dem ihr Vater bei einem Grubenunglück stirbt, ist Anita Ahrens (81) auch nach 50 Jahren noch präsent. Sie und ihre Mutter warten mit dem Mittagessen, um 14 Uhr ist Feierabend in der Eisenerzgrube im niedersächsischen Lengede, erinnert sich die Seniorin mit den wachen blauen Augen. Doch der damals 56-jährige Bruno Hahn kommt nicht nach Hause. „Meine Mutter hat ihn die Treppe hochkommen sehen, das war aber gar nicht so“, beschreibt Ahrens. „In dem Moment ist er wohl gerade gestorben.“ Außer Hahn verunglücken elf weitere Bergleute am 26. Januar 1968 durch eine Sprengstoffexplosion im Schacht Mathilde. Anders als beim sogenannten „Wunder von Lengede“ im Jahr 1963 ist sofort klar, dass niemand überlebt hat.

Im Lengeder Rathaus zeigt eine Ausstellung die 105-jährige Bergbau-Geschichte des kleinen Ortes. Die Ursache für die Explosion ist bis heute ungeklärt, erläutert Werner Cleve von der Ortsheimatpflege. Klar sind die folgenden Fakten: In der Woche vor der Katastrophe sorgt schmelzender Schnee im Fluss Fuhse für Hochwasser. Dadurch laufen etwa 60.000 Kubikmeter Wasser in die Grube und setzen das Sprengstoffmagazin unter Wasser, sagt Cleve und zeigt mit einem Laserpointer auf einen Nachbau der Schachtanlage in Miniaturform.

In der Frühschicht des Unglückstags erhalten drei Bergleute einen Auftrag: Sie sollen sechs Tonnen nassen, unbrauchbar gewordenen Sprengstoff zur Entsorgung in eine ausgeerzte Abbaukammer bringen und dann den Eingang sprengen. Gegen 10.15 Uhr kommt es im Ostteil der Grube zur Explosion, die drei Männer sind sofort tot. Durch die Druckwelle und die giftigen Gase sterben auch neun weitere Männer, die 50 Meter entfernt Frühstückspause machen. Warum der nasse Sprengstoff überhaupt zündete, bleibt auch nach ausführlichen Untersuchungen ein Rätsel, führt Cleve aus.

„In Lengede war das eine Katastrophe“, denkt er zurück. Schließlich liegt das letzte große Grubenunglück nur vier Jahre und drei Monate zurück. Als am 24. Oktober 1963 ein Klärteich einbricht und die Grube überflutet, sterben 29 Bergleute. Elf bereits totgeglaubte Männer können nach 14 Tagen aus der Tiefe geholt werden. Die spektakuläre Rettungsaktion geht als „Wunder von Lengede“ in die Geschichte ein. Mehr als 500 Journalisten berichten damals direkt aus Lengede.

Die Sprengstoffexplosion dagegen erzeugt nicht viel mehr als „eine Schlagzeile in der Presse“, sagt Cleve. Auch in der Rathaus-Ausstellung nimmt das zweite große Grubenunglück deutlich weniger Raum ein als das erste. Anita Ahrens ist froh darüber: „Für die Angehörigen ist es angenehmer, wenn Ruhe ist.“ Der Medienrummel um die Überlebenden von 1963 sei für die Familien der Toten nicht schön gewesen, stellt die lebensfrohe Dame klar.

Ihren zehn Jahre jüngeren Bruder trifft der Tod des Vaters 1968 besonders hart. Sogar die Braunschweiger Zeitung berichtet über den damals 21-Jährigen, weil er nach der Todesnachricht zur Schachtanlage stürmt. „Die Polizisten mussten meinen Bruder festhalten, er wollte immer zu seinem Vater“, sagt Ahrens.

Das zweite, unbekanntere Grubenunglück von Lengede hat viele tragische Aspekte, ergänzt Cleve. Das Schicksal von Reinhard Bartels beispielsweise. Er überlebte das Unglück von 1963, zählte sogar „zu den ersten fünf, die sich selbst retten konnten“. Vier Jahre später stirbt er bei der Explosion. Genau wie der Südafrikaner Jimmy Wilson, mit 27 Jahren das jüngste der Opfer. Der Bergbau-Student war für ein Praktikum in Lengede, das erst wenige Tage zuvor begonnen hatte.

Nach dem Grubenunglück 1963 wird der Bergbau modernisiert, berichtet Cleve. Um das Eisenerz abzubauen, werden fortan Schneidmaschinen statt Sprengstoff eingesetzt. „Umso tragischer, dass das Unglück 1968 durch eine Explosion entstand.“

Nach dem Unfall wurde die Bergbauverordnung bundesweit ergänzt. Es wurden klarere Regeln für die Entsorgung von Sprengstoff unter Tage formuliert, die bis heute gültig sind. Die pragmatische Anita Ahrens hat darauf eine klare Antwort: „Wenigstens zu etwas war es gut.“