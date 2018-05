Lengede . Im Schacht-Anna-Ring in Lengede stahlen in der Nacht zu Freitag nach Polizeiangaben unbekannte Täter aus einem dort abgestellten LKW eine bisher unbekannte Menge von Dieselkraftstoff. Die Diebe hatten zuvor den Tankdeckel aufgebrochen, um an den Kraftstoff des Fahrzeugs zu gelangen.arg

