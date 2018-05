Das Staatsorchester Braunschweig spielt am Seilbahnberg

So sah es 2017 beim ersten „Picknick-Konzert“ am Paläon in Schöningen aus, so ungefähr soll es auch am Seilbahnberg in Lengede werden: Auf der Bühne spielt das Staatsorchester Braunschweig, das Publikum hat es sich auf Decken oder Campingstühlen bequem gemacht.

Musik bringt die Menschen zusammen, am 17. Juni am Seilbahnberg, wenn das Staatsorchester Braunschweig zu seinem „Picknick-Konzert“ einlädt. Wem der Seilbahnberg, den es seit 100 Jahren gibt, früher (Bodenstedt) und heute (Lengede) gehörte oder gehört, dürfte dann kaum eine Rolle spielen. Es ist ohnehin eine eher von Humor geprägte Besitztumsdebatte.

Das erste Picknick-Konzert gab es 2017 am Museum für die „Schöninger Speere“ Paläon. Das Publikum hatte es sich auf Decken und Campingstühlen bequem gemacht, sich mit Essen und Trinken versorgt, auf der erhöhten Bühne spielte das Staatsorchester Braunschweig. Die gewohnt launige Moderation übernahm Martin Weller, Direktor des Staatsorchesters. So soll es auch in Lengede werden.

„Wir sind sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Vereinen!“ Anna Lamprecht vom organisierenden Verein Braunschweigische Landschaft

Martin Weller ist auch Mitglied in der AG Musik des Vereins Braunschweigische Landschaft. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert Geschäftsstellenleiterin Anna Lamprecht, dass dieser eingetragene Verein eigentlich nur sechs Mitglieder hat: die Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und die Landkreise Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel. Auftrag und Ziel des Vereins: regionale Kulturförderung, Vernetzung, regionale Identität.

„Wir wollen ein Klassik-Open-Air in die Fläche bringen“, sagt Anna Lamprecht über die Picknick-Konzerte. Ein Schwerpunkt der AG Heimatpflege des Vereins sei die Industriegeschichte. Da habe sich Lengede und sein Umfeld mit dem Bezug zum Bergbau angeboten.

Eine Anfrage bei der Lengeder Gemeindeverwaltung sei positiv aufgenommen worden. „Das läuft sehr gut!“, lobt Anna Lamprecht. Ebenso die Vereine, die sich rund um das Konzert am Seilbahnberg präsentierten und für einen Rahmen sorgten, beispielsweise durch den Verkauf von Speisen und Getränken – alles unentgeltlich oder auf eigene Kosten, die Einnahmen dürften die Vereine behalten.

Mit dabei sind: Jugendpflege Lengede, Kleinbahnverein, Landfrauen, Musikgruppe Rot-Weiß, Siedlerbund Lengede, SV Lengede, Ortsheimatpflege, Generationenhilfe, Servicestelle Kultur Landkreis Peine.

Der Eintritt für das Konzert der rund 60 Musiker des Staatsorchesters Braunschweig ist frei (circa 12 Uhr Anspielprobe, 14 Uhr Beginn, bis ungefähr 16.30 Uhr). Das Programm steht noch nicht komplett fest, es soll Anfang Juni vorgestellt werden. Es wird aber wohl das Thema Industrialisierung aufgegriffen. Werner Cleve von der Lengeder Heimatpflege bereitet eine kleine Ausstellung zum Seilbahnberg und zur Bergbaugeschichte vor.

Zwei nicht unerhebliche Aspekte sind zum Picknick-Konzert am Lengeder Seilbahnberg noch zu erwähnen. Die Parkmöglichkeiten in direkter Nähe des Veranstaltungsorts (Vallstedter Weg) sind begrenzt. Es gibt daher von 12 bis 14 Uhr und von 16.30 bis 18.30 Uhr einen kostenlosen Shuttle-Service zwischen der Park & Ride-Anlage in Broistedt, dem Parkplatz am Lengeder Festplatz Schachtweg und dem Seilbahnberg.

Noch wichtiger könnte für zum klassischen Picknick-Konzert „Mitgeschleppte“ dies sein: „Es soll ab 17 Uhr auf ein paar Fernsehern die WM gezeigt werden“, sagt Anna Lamprecht. Denn am Sonntag, 17. Juni, findet bei der Fußball-WM in Russland das Spiel Deutschland-Mexiko statt.