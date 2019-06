Peiner Geschäftsinhaber will nicht expandieren

Inhaber Jan Colberg in seinem Geschäft "Schichtwechsel" am historischen Marktplatz in Peine, wohin er Anfang des Jahres umzog. Der Schwerpunkt liegt nicht mehr auf Skateboards sondern auf „Streetwear“.

Er ist Peiner und möchte es auch bleiben. Jan Colberg ist mit seinem Geschäft „Schichtwechsel“ in wenigen Jahren am dritten Standort, aktuell an Peines historischem Marktplatz. Dort gefällt es ihm besonders gut, weswegen er sich für das Areal und die Peiner Innenstadt stark macht – unter anderem durch sein Engagement im Vorstand der Kaufmannsgilde.

Am Echternplatz fing alles an

Das in der Skateboard-Szene schon in Wolfsburg bekannte Geschäft „Schichtwechsel“ tauchte im Mai 2014 in Peine auf. Dort führte Jan Colberg am Echternplatz im Leerstand eines Freundes für gut drei Monate probeweise einen Ableger des Fachgeschäftes.

Weg vom Image des „Skaterladens“

Das lief wohl gut, deswegen folgten später Umzug und Eröffnung in der Breiten Straße gegenüber der Jakobi-Kirche. Zu Beginn ging es in erster Linie um den Verkauf von Skateboards und deren Verschleißteilen. Besonders die eher zum gemütlichen Rollern tauglichen Longboards waren damals angesagt. Deswegen wurde auch das Geschäft in der Breiten Straße von den meisten als reiner „Skaterladen“ angesehen.

„Das sind wir aber gar nicht“, betont Jan Colberg. Der Schwerpunkt liege längst auf sogenannter Streetwear, also lässiger, sportlicher Kleidung und entsprechenden Schuhen. „Aber wir haben hier was für fast alle Altersklassen“, ergänzt der Inhaber. Er verkaufe auch Hosen an 80-Jährige. Nur die hätten sich in den kleinen Laden in der Breiten Straße nicht reingetraut.

Das sei nach dem Umzug zum historischen Marktplatz im November vergangenen Jahres auf der vierfach vergrößerten Fläche deutlich besser. Schon an den Auslagen in den Schaufenstern sei zu erkennen, dass es nicht mehr nur um Skateboards geht bei „Schichtwechsel“.

Gute Szene im Kreis Peine

Die gibt es dort zwar immer noch zu kaufen, aber im Ganzen, nicht in Teilen. „Das ist nun eher etwas für Anfänger oder Wiedereinsteiger“, sagt Jan Colberg. Der Teileverkauf im Geschäft lohne sich kaum noch. Das Onlineangebot sei einfach zu groß und werde von der Szene auch angenommen. Die habe sich im Kreis Peine weiter gut entwickelt. Vor gut drei Jahren sei der 1. Peiner Skateboardverein gegründet worden.

Jan Colberg ist längst fast nur noch in Peine. Sein Partner und Mitinhaber Daniel Göhl leite das Geschäft in Wolfsburg. Und Peine sei einfach gut. „Es ist genau richtig so!“, betont Jan Colberg, dass er sich in der Kleinstadt mit dem noch sehr persönlichem Kundenkontakt sehr wohl fühle. Das sei zum Beispiel im großen Braunschweig nicht mehr so. Und deswegen bleibe „Schichtwechsel“ nun am Markt in Peine.

Service als Vorteil gegenüber dem Onlinehandel

Ein Expansion sei nicht geplant. In der jetzigen Größe sei guter Service für die Kunden im Geschäft möglich. „Damit grenzen wir uns dann auch zum Onlinehandel ab“, sagt Jan Colberg. Die Kunden würden den Einkauf vor Ort so wieder wahrnehmen und wertschätzen.

Für den Umzug des Wochenmarktes

„Wir wollen stabil, in Peine, am Markt bleiben“, zählt der Inhaber auf. Der wünscht sich auch den Wochenmarkt auf Peines historischem Marktplatz. Doch noch findet dieser auf dem Hagenmarkt statt.

Langer Donnerstag und Lagerverkauf in Ilsede

Jan Colberg will auch weiter „was für Peine machen“. In seinem Geschäft hat er den langen Donnerstag am ersten Donnerstag im Monat eingeführt. Zu dem am 4. Juli ist wieder eine Aktion geplant: Ab 18 Uhr spielt Phil Hutzon seine Lieder im „Schichtwechsel“.

Und weil er und sein Partner es „gar nicht“ mögen, dass seit dem Wegfall des früheren „Sommerschlussverkaufs“ quasi das ganze Jahr irgendwo in der Stadt „Sale“ stattfindet und Prozentzeichen in den Schaufenstern hängen, gibt es bereits im dritten Jahr den einmaligen Schichtwechsel-Lagerverkauf, um vor der neuen Saison Platz zu schaffen. Der fand bisher in der Umformerstation auf dem Ilseder Hüttengelände statt. In diesem Jahr, am 12. und 13. Juli, wird aber erstmals ins Foyer der Gebläsehalle umgezogen. „Da kann man auch besser parken“, sagt Jan Colberg. In den Vorjahren habe es wegen des Andrangs einige Verkehrsprobleme gegeben.