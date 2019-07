Einbrecher nehmen in Lengede Geld und Schmuck mit

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 9.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Broistedter Straße in Lengede eingedrungen. Durch eine Eingangstür verschafften sich die Täter Zutritt in das Gebäude und durchsuchten diverse Räume, so Polizeisprecherin Stephanie Schmidt. Mit ihrer Beute, bestehend aus Bargeld, Schmuck und Elektrogerät, seien sie vom Tatort geflüchtet. Die Schadenshöhe belaufe sich auf zirka 1200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine in Verbindung zu setzen: (05171) 9990.

