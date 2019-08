Tag des SV Lengede: Verein stellt sich in allen Facetten vor

Perfekter Verlauf, super Stimmung, mehr als 200 Besucher am Abend mit Livemusik, keine besonderen Vorkommnisse. So lautet das positive Fazit von Marius Schenkel vom Vorstand und Organisationsteam des SV Lengede. Der Sportverein feierte am Wochenende den „Tag des SV Lengede“. Dabei waren auch viele...