IGS Lengede hat mehr Schüler, Vereine weniger Hallenzeiten

Sport ist gut, in der Regel gesund und oft auch nötig. Doch dafür bracht man Platz. In der Sporthalle des Landkreises Peine in Lengede wird es zunehmend enger. Dass die Hallenkapazität in Lengede erweitert werden sollte, darüber sind sich fast alle einig. Darüber reden möchten aber längst nicht alle. Anfragen bei der Gemeinde Lengede, bei der IGS oder beim Landkreis Peine werden zunächst zäh bis gar nicht beantwortet. Lengedes...