Lengeder Apothekerin informiert über Medikamenteneinnahme.

Über das Thema „Gesundheit“ referierte am Mittwoch Apothekerin Anne-Kathrin Rollko von der Postapotheke in Lengede. Eingeladen in das evangelische Gemeindezentrum Lengede hatte der Seniorenbeauftragte der Gemeinde Lengede, Wilhelm Meier, der sich über rund 30 Zuhörer bei Kaffee und Kuchen freute....