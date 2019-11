Die Taten ereigneten sich am Dabrowakamp und am Roggenweg.

Lengede. In zwei Fällen ermittelt die Polizei Peine und bittet Zeugen um Hinweise. Beide Taten ereigneten sich am Freitag oder in der Nacht zu Samstag.

Einbrecher in Einfamilienhäusern in Lengede

Nach zwei Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser in Lengede ermittelt die Polizei. Zwischen Freitag, 17.50 Uhr, und Samstag, 1.30 Uhr, drangen Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus am Dabrowakamp ein, heißt es im Polizeibericht. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwenden eine Damenuhr und Bargeld.

Fall zwei: Am Freitag zwischen 16 und 19.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein weiteres Einfamilienhaus am Roggenweg ein. Auch dort durchsuchten sie alle Räume. Entwendet wurden drei hochwertige Armbanduhren.

Hinweise zu den Taten an die Polizei unter (05171) 9990.