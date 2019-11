Gemeinde Lengede passt Satzung für Anliegerbeiträge an

Am Oberger Weg in Klein Lafferde wird gebaut. Die Straße wird saniert. Dafür zahlen die bisherigen Anwohner ihren Beitrag, was einige ärgert. Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener (links) und Klein Lafferdes Ortsbürgermeisterin Gerlinde Perschall vor dem Baugebiet "Oberger Weg" in Klein Lafferde.