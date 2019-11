Es wutzelt gleich doppelt in Lengede

Einer muss sich immer hervortun. Während des Pressefotos kommt „Unfug“ der Kamera und dem Fotografen so nah wie möglich – und verhindert damit für einen kurzen Moment die geplante Gruppenaufnahme. Ansonsten läuft das meiste geplant in der offiziellen Rauhaarteckel-Zuchtstätte „aus der Wutzelgrube FCI“ von Anika Ringwelski aus Lengede. Krude Namen, streng nach dem Alphabet Aktuell betreut die 39-Jährige in ihrem Haus zwei...