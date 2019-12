Musikalische Tradition für die Lengeder Senioren

Das kleine Weihnachtskonzert im Seniorenheim am Kaskadenwehr ist schon so etwas wie eine gute Tradition geworden. Schon frühzeitig gingen, fuhren und schoben sich die Bewohner mit ihren Betreuern in den großen Aufenthaltsraum, um auf das Blasorchester Lengede zu warten. Gedämpftes Licht,...