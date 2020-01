Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen das Gelb- und das Rotlicht aus einer Ampelanlage in der Lafferder Straße in Lengede herausgerissen oder abgeschlagen. Die Täter flohen unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, (05344) 7177, zu melden.

