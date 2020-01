Peiner Meteorologe: Milder Dezember und ein zu trockenes Jahr

Es ist seit Jahren zur Gewohnheit geworden: Weiße Weihnachten bleiben in weiter Ferne. Dabei fing der Dezember, und damit auch der Advent, in Lengede mit einer Frostnacht (Minimum am 1. Dezember bei minus 1,8 Grad) an. Bis zum Nikolaustag gab es dann nochmals in zwei Nächten Luftfrost (am 5....