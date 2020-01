Wahrnehmung durch Sirenen

Als Kind hörte ich zwar regelmäßig die Sirenen heulen, aber im Gegensatz zu meinen Eltern habe ich nicht den „Ernstfall“, sprich Bombardierungen erlebt. Während meiner Kindheit waren die diversen „Probealarme“ nur noch ein Teil der Vorbereitung auf den „Verteidigungsfall“, dessen Eintreten nicht wenige in Zeiten des Kalten Krieges fürchteten. Da ich in Braunschweig in der Nähe der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) groß wurde, hörte ich die markanten Töne häufig, gefühlt nach jedem schweren Gewitter. Die meisten Sirenen sind abgebaut. Für die Feuerwehren ist das kein Problem, aber ein Unterschied: Bürger nehmen die Einsätze weniger wahr (4. Lokalseite).

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an