Täter zerkratzen Lack von vier Autos in Woltwiesche und Peine

Vier Sachbeschädigungen an Autos meldet die Polizei. Am Freitag, zwischen 5.45 bis 16 Uhr, zerkratzten Unbekannte den Lack an drei Fahrzeugen: Ein BMW aus Peine, ein Honda aus Hildesheim und ein Audi aus Hildesheim waren in Woltwiesche an der Straße Vor der Bahn abgestellt. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt 2000 Euro. Zeugen melden sich bei der Polizei Lengede, (05344) 9156710.

In der Jägerstraße in Peine wurde der Lack eines geparkten VW Golf aus Peine zerkratzt. Der Schaden: 750 Euro. Die Tatzeit lag zwischen Freitag, 12.15 Uhr, bis Samstag, 8.30 Uhr. Zeugen melden bei der Polizei Peine, (05171) 9990.