Lengeder IGS-Schüler sind jetzt in der Bildungscloud

Die IGS Lengede wird fast vollständig digital. Die Schüler und Lehrer sitzen noch real in echten Klassenräumen, das zentrale Computersystem der Schule weiß das aber (fast) alles. „Die IGS Lengede setzt als erste Schule in Niedersachsen das Konzept der Niedersächsischen Bildungscloud um“, teilte Schulleiter Dr. Jan-Peter Braun am Donnerstag mit. Wer unterrichtet was in welcher Klasse? Das Herzstück von „L³KIDS“ sei ein vollständig...