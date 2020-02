In Broistedt wird ein dreigeschossiger Kindergarten gebaut

Es wurde still vor der Sitzung des Gemeinderates Lengede am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Lengeder Rathauses. Bürgermeisterin Maren Wegener hatte die Anwesenden gebeten, mit einer Schweigeminute der Opfer in Hanau zu gedenken. Fassungslosigkeit und Erschütterung hätten die Geschehnisse in Hanau ausgelöst, sagte Wegner.

Entscheidungen gab es am Donnerstag im Gemeinderat zu zwei Kindergartenbauprojekten. Um in Woltwiesche die Plätze in der Betreuung der Fünfjährigen von derzeit 45 auf 60 zu erhöhen, wird es einen Anbau an den bestehenden Kindergarten an der Grundschule geben.

Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Für den Anbau wird die Fläche des Sportplatzes geringfügig verkleinert. Die geplanten Kosten für das Bauprojekt: 850.000 Euro.

SPD-Ratsherr Rüdiger Lampe verwies auf das Konzept der Gemeinde, die Fünfjährigen-Betreuung an den Grundschulen anzusiedeln. Eine „zwingende Notwendigkeit für dieses Konzept“, sah CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Kramer nicht. Eine solche Nähe zur Schule könne umgesetzt werden, wenn dort die geeignete Fläche für einen Kindergartenbau vorhanden sei. Den geplanten Anbau in Woltwiesche beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Drei Standortvarianten lagen dem Gemeinderat für das Kindergartenbauprojekt in Broistedt vor, unsere Zeitung berichtete mehrfach. „Der Bedarf in Broistedt erhöht sich in den nächsten Jahren“, betonte Bürgermeisterin Wegener. Von 47 auf 75 Plätze soll das Kontingent der Kindergartenplätze für Fünfjährige erhöht werden. „Die SPD will mit den Fünfjährigen an der Grundschule bleiben“, betonte SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Anders.

Dieses schulnahe Betreuungskonzept werde seit 18 Jahren erfolgreich in der Gemeinde verfolgt. Er signalisierte damit die Entscheidung der Mehrheitsfraktion für Variante drei: ein dreigeschossiger Kindergartenbau zwischen Klassentrakt der Grundschule und Turnhalle. Durch den Einbau eines Fahrstuhls wird auch die Grundschule barrierefrei.

Grundsätzlich stimme die CDU dieser Variante zu, betonte Kramer. Auch weil Variante eins, Auslagerung des Kindergartenneubaus ins Baugebiet „Broistedt Ost“, und Variante zwei, Abriss des neben der Grundschule gelegenen Feuerwehrgerätehauses, um Platz für die Ansiedlung des Kindergartens zu schaffen, keine wirklichen Alternativen seien.

Ratsherr Bernd Hauck (Grüne) kritisierte, das Konzept der grundschulnahen Betreuung der Fünfjährigen führe zu „einer Verengung der Suche nach einem Standort“. „Die Unterbringung der Kinder auf drei Ebenen wird die pädagogische Arbeit nicht fördern. Dadurch werden gruppenübergreifende Kontakte nicht gefördert“, sagte Hauck. Zudem überschreite laut Planungen die Variante drei die Kosten für einen Neubau in der Fläche um eine Million Euro.

Variante eins erhielt bei der Abstimmung drei Ja-Stimmen, Variante zwei wurde einstimmig abgelehnt. Bei vier Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat Variante drei, den Bau des dreigeschossigen Kindergartengebäudes. Baukosten: rund 2,8 Millionen Euro.

Deutlich zurückgewiesen hatte Bürgermeisterin Wegener in der Debatte den Vorwurf, die Verwaltung lasse mit ihren Beschlussvorlagen keinen Spielraum für Entscheidungen. Drei Varianten seien vorgelegt worden und mehrfach in politischen Gremien und bei einem Ortstermin beraten worden. Wegener: „Die Politik fasst dann die Beschlüsse.“