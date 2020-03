Neue Nitrat-Gesetzgebung betrifft Broistedter Biogasanlage

Nehmen die Landwirte in den durch Nitrat (zu) stark belasteten „Roten Gebieten“ nun weniger Gärreste ab? Das war ein Thema während der Pflanzenbau-Fachtagung der Landwirtschaftskammer in Braunschweig im Februar. Eine Frage, die auch die Betreiber der 2014 in Broistedt eingeweihten Biogasanlage zwangsläufig beschäftigt. Betreiber der „Biomethananlage“ im Broistedter Gewerbegebiet ist die Biogas Fuhsetal GmbH & Co. KG. Zu den 60...