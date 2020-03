Convivo in Broistedt feiert Richtfest für Bauabschnitt 2

Im Sommer vergangenen Jahres zogen die ersten Senioren in den neuen Convivo Park hinter dem Einkaufszentrum in Broistedt ein. Am Mittwoch waren einige von ihnen als Gäste dabei, als für den zweiten Bauabschnitt, direkt nebenan, das Richtfest gefeiert wurde. Eine Tagespflege und „zwei Sorglos-Gemeinschaften“, wie es die Convivo-Gruppe aus Bremen in ihrer Pressemitteilung nennt, komplettierten die Einrichtung für Senioren in Broistedt....