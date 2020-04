Arbeiten daheim und Kinder – wie lange halten Eltern durch?

Nicht immer leicht unter einen Hut zu bringen: Eine Frau sitzt im Homeoffice an ihrem Laptop und telefoniert, während ihr Kind neben ihr in einem Kinderstuhl am Tisch sitzt.

Peine. Corona – die Öffnung von Schulen ist in Sicht, bei Kitas dauert es aber noch. So sieht es in den Gemeinden Lengede, Vechelde und Wendeburg aus.

Dank der „heute-show“ und Oliver Welke wissen viele Eltern, die derzeit wegen des Coronavirus zuhause arbeiten und dabei auch ihre Kinder ganztägig betreuen müssen: „Ja, Lehrer ist ein richtiger Beruf!“ In der Tat wird erst in diesen Tagen einigen Eltern so richtig bewusst, was Lehrer und auch die Mitarbeiter in den Kitas, Krippen, Kindergärten und Horten leisten und somit den Eltern der betreuten Kinder normalerweise abnehmen, die Eltern damit täglich entlasten.

Das ist derzeit fast überall vorbei. Zwar gibt es „Notbetreuungen“ in diversen Einrichtungen, aber nur unter strengen Auflagen. Manchmal sind sie so, beispielsweise wegen eingeschränkter Öffnungszeiten, dass das Angebot von einigen Eltern auch nicht wirklich angenommen werden kann. Die Kinder bleiben weiter zuhause. Schon länger fragen sich einige Eltern: Wie lange kann und wie lange muss ich noch daheim meine Arbeit und meine Kinder unter einen Hut bekommen?

Die Wiederöffnung von Schulen ist in Sichtweite, bei Kitas sollen nach aktuellem politischem Willen derzeit nur die bestehenden Notbetreuungen ausgeweitet werden, die bisher nur Eltern bestimmter Berufsgruppen in Anspruch nehmen durften (Beschäftigte im Gesundheits-, medizinischen und pflegerischen Bereich; Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Feuerwehr; Beschäftigte im Vollzugsbereich; Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen).

Notbetreuungen sollen „ausgeweitet“ werden

Das Niedersächsisches Kultusministerium hatte am Donnerstagnachmittag mitgeteilt: „Für die Kitas, Krippen und Horte gilt weiterhin bis zu den Sommerferien die Notbetreuung. Dafür werden die Betreuungskapazitäten ausgeweitet. Dabei soll auch sichergestellt werden, dass Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen die Notbetreuung nutzen können. Dem Bedarf nach einer Betreuung von Kindern soll dadurch nachgekommen werden, dass die Härtefallregelung gelockert wird.“ Wo eine anderweitige Betreuung sichergestellt werden könne, sollen Kinder bis zu den Sommerferien möglichst zu Hause betreut werden. Dies treffe zum Beispiel auf Familien zu, wo nur ein Elternteil arbeiten gehe, Homeoffice geleistet werden könne oder eine andere Betreuung möglich sei.

Konkrete Anweisungen gab es aber noch nicht, nur: „Für die Ausweitung der Notbetreuung werden wir Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden führen.“ Am Freitag soll wohl mehr dazu kommen.

Wir hörten uns schon am Donnerstag deswegen in den Gemeinden Lengede, Vechelde und Wendeburg um, wie es aktuell aussieht, was sich eventuell ändern könnte bei den Angeboten zur Kinderbetreuung.

Gemeinde Lengede:

„Ich habe großes Verständnis für die extreme Belastung der Familien derzeit ausgesetzt sind. Bei vielen besteht aktuell nicht nur die Sorge um die älteren Familienangehörigen, so bricht dadurch familiär häufig auch mit den Großeltern die ‘familieninterne Notbetreuung’ für die Kleinsten in der Familie zusammen“, so Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener. Nach den zurückliegenden Wochen seien zudem bei einigen Eltern Urlaubsansprüche und Überzeiten aufgebraucht.

Es gebe aber auch sehr viele positive Beispiele, wie Eltern mit Arbeitgeber Möglichkeiten für zum Beispiel Homeoffice und versetzte Arbeitszeiten gefunden hätten. Das müsse weiter der Fall sein.

Auch die Kommunen und Träger stünden mit den pädagogischen Fachkräften vor einer bisher nicht dagewesenen Herausforderung, stufenweise den Weg zurück in die Normalität umzusetzen. Kita-Alltag in Corona-Zeit sei anders: Auf Abstand zu den anderen Kindern und den Erziehern. Da gebe es kein Toben und Rangeln in großen Gruppen und gemeinsames Spielen auf dem Außengelände. Die Kleinstgruppen von zwei bis drei Kindern müssten unter sich bleiben. „Das, was sich viele Kinder aktuell wünschen, wieder unbeschwert im Kindergarten mit den Freunden spielen, wird noch einige Zeit so nicht möglich sein.“

Die Notbetreuung laufe in der Gemeinde Lengede aktuell problemlos und werde gut angenommen. Derzeit werden in den Kindergärten und Krippen zehn Kinder und in den drei Grundschulen entsprechend der Rückmeldung der Schulleitungen sieben Kinder betreut.

In der kommenden Woche werde sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder um rund 20 erhöhen. Viele Eltern, die bisher theoretisch bereits die Notbetreuung hätten in Anspruch nehmen können, hätten bisher noch mit Urlaub oder ohnehin geplanten Osterferien überbrückt.

„Die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen findet aktuell entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes in Kleinstgruppen satt, von maximal zwei Kindern in den Krippen und drei Kindern bei den über Dreijährigen“, so Maren Wegener. Bei diesem Betreuungsschlüssel könnten derzeit grundsätzlich 24 Krippen- und 63 Kindergartenkinder betreut werden.

Die Grundschulen in der Gemeinde gäben ihre Notbetreuungsmöglichleiten mit insgesamt 35 Kindern an. Derzeit diene die Notbetreuung dazu, Kinder aufzunehmen, bei denen mindestens ein Erziehungsberechtigter Elternteil zu den zentralen Berufsgruppen gehört. Einzelfälle zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge sowie Härtefälle würden darüber hinaus geprüft und entschieden.

„Inwieweit die Kinderzahl in der Notbetreuung nach Ankündigung der Ausweitung ansteigen wird, wird sicherlich davon abhängen, wie der Gesetzgeber die angekündigte Erweiterung der Notbetreuung ausgestaltet. Näheres dazu ist auch den Kommunen aktuell nicht bekannt“, sagte Maren Wegener am Donnerstagnachmittag.

Gemeinde Vechelde:

Bürgermeister Ralf Werner blieb auch nur ein „warten wir mal ab“ am Donnerstag. Die neue Verordnung sei einfach noch nicht da. Für ihn sei zudem das Niedersächsische Sozialministerium, nicht das Kultusministerium entscheidend. In den Kitas der Gemeinde Vechelde seien aktuell 17 Kinder in der erlaubten Notbetreuung. In den Grundschulen seien die Zahlen deutlich geringer.

Gemeinde Wendeburg:

„Die Notbetreuung in den Kindergärten und Kinderkrippen wurde bei uns seit dem 16. März lediglich für einzelne Kinder in den Kindergärten in Wendeburg und Meerdorf sowie in der Kinderkrippe Zauberwald in Wendeburg in Anspruch genommen. Die Eltern haben ihre Kinder in den letzten 5 Wochen selbst betreut oder eine Betreuung innerhalb der Familie organisiert, wofür ihnen ein großes Kompliment auszusprechen ist!“, teilte am Donnerstag Gemeinde-Bürgermeister Gerd Albrecht mit.

Bei der Notbetreuung werde auch weiterhin eine einheitliche Vorgehensweise der Kommunen im Kreisgebiet auf der Grundlage der Vorgaben des Niedersächsischen Sozialministeriums angestrebt. Bisher habe der Erlass vom 19. März gegolten, nach dem die Notbetreuung auf das zwingend Notwendigste zu begrenzen war. Für die Notbetreuung war es bisher ausreichend, wenn ein Elternteil im Bereich der kritischen Infrastruktur, insbesondere im Gesundheitsbereich tätig war und ohne Notbetreuung an der dieser Arbeit gehindert gewesen wäre.

Mit dem aktuellen Bund-Länder-Beschluss sei eine Lockerung der Voraussetzungen für die Aufnahme in eine Notbetreuung angekündigt worden. „Hierzu sind nähere Informationen zur Konkretisierung angekündigt, auf deren Grundlage die Kreiskommunen die künftige Ausgestaltung der Notbetreuung in ihren Einrichtungen organisieren werden. Es wird aber wohl auch weiterhin eine Notbetreuung sein, für deren Inanspruchnahme voraussichtlich die Berufsgruppen erweitert werden“, sagt Gerd Albrecht. Die Räume und das Betreuungspersonal für eine erweiterte Notbetreuung stünden in der Gemeinde Wendeburg sofort zur Verfügung.

„Zur Zumutbarkeit, die Kinder weiter selbst zu betreuen, meine ich, dass zum Schutz der Menschen vor der Infektion und zur Corona-Eindämmung auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiterhin zurückstehen muss“, ergänzte Gerd Albrecht auf Nachfrage.

