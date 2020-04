Unterhaltung mit viel Abstand für Heimbewohner in Broistedt

Im Innenhof des Convivo-Parks in Broistedt legte am Freitag "DJ Olli" für die Bewohner auf, ebenso unterhielt "Manni" (Foto) die Mieter in dem Pflegeheim. Die sahen und hörten von ihren Balkonen, Laubengängen oder Terrassen aus sicherem Abstand zu.

Modernes Mittelalter gab es am Freitagnachmittag im Seniorenheim des Convivo-Parks in Broistedt. Wie früher gab es Musik und Botschaften von der Straße, genauer vom Innenhof aus, damit die Bewohner sich in sicherem Abstand für alle daran erfreuen konnten. „DJ Olli“ und „Manni“ unterhielten die Senioren für ein paar Stunden, allerdings mit moderner Technik per Anlage.

„Durch die Coronazeit ist es vielen unseren Mietern langweilig und sie haben natürlich auch Ängste", hatte Marion Gemlin-Köberl, Leiterin des Broistedter Convivo-Parks, im Vorfeld zu der Veranstaltung mitgeteilt. Die Künstler seien daher über eine Agentur aus Braunschweig engagiert worden, um den Bewohnern ein wenig Fröhlichkeit, andere Gedanken sowie etwas Ablenkung zu verschaffen. Im Innenhof des Convivo-Parks in Broistedt legte am Freitag "DJ Olli" für die Bewohner auf, ebenso unterhielt "Manni" die Mieter in dem Pflegeheim. Foto: Bettina Lüdtke / Convivo Das machten Olli und Manni dann auch. Gegen Mittag gab es zunächst den Aufbau der Technik und einen kleinen Soundcheck. Dann startete für gut eineinhalb Stunden, bei Sonne und frischem Wind, das offizielle Programm im Innenhof der Anlage in Broistedt. Die Bewohner hörten und sahen es von ihren Balkonen, Laubengängen oder Terrassen aus. Und sie wurden miteingebunden. „Sie wurden mit Namen angesprochen, es gab Geburtstagsgrüße und sie mussten etwas von sich erzählen", berichtet Marion Gemlin-Köberl. Besonders schön fand sie den Moment, als einer ihrer Bewohner selbst etwas auf der Mundharmonika für alle spielte. „Derzeit fallen unsere gemeinsamen Spiele- und Veranstaltungsstunden und auch der gemeinsame Mittagstisch aus. Das Essen wird jetzt jedem Einzelnen in die Wohnungen gebracht", berichtet die Leiterin von den Umständen in Zeiten von Corona. Die Psyche spiele in dieser Zeit die größte Rolle. „Und da sich alle auf den Balkonen und Terrassen sowie Laubengängen bei einer solchen Veranstaltungen sehen und sogar unterhalten können, möchten wir Ihnen dadurch das Gefühl der Einsamkeit nehmen, die in solchen Ausnahmezeiten entstehen und aufzeigen, dass sie nicht alleine dastehen", sagte Marion Gemlin-Köberl. Die Bewohner sahen und hörten aus sicherem Abstand zu. Foto: Bettina Lüdtke / Convivo Die ist mit ihren Mitarbeitern in Broistedt für 40 Mieter zuständig. Fast alle waren beim Konzert dabei. Dazu gibt es einen Kinderhort für die Notbetreuung der Kinder von Mitarbeitern des Wohnparks. Die schauten am Freitag teilweise auch zu. Bei einem Bewohner, bei einer Mitarbeiterin und bei der Heimleiterin selbst gab es Corona-Verdachtsfälle. Alle Tests waren negativ, berichtet Marion Gemlin-Köberl. Bei einer Patientin in der ambulanten Pflege des Convivo-Parks, die verstarb, sei das Coronavirus festgestellt worden.